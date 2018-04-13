НАК «Нафтогаз Украины» заявил о возможности требовать от российского «Газпрома» компенсации в случае отсутствия транзита российского газа через Украину после 2019 года.

Об этом говорится в письме главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева премьер-министру Владимиру Гройсману, информирует svodka.net.

«В случае отсутствия транзита после 2019 года пересмотр тарифа позволяет требовать за это компенсацию — в частности, требовать от другой стороны Контракта компенсацию расходов, связанных с экономическим обесцениванием вложенного капитала, то есть утраченной стоимости транзитных активов. По оценке Компании, право на пересмотр тарифа в целом может дать возможность Компании получить дополнительную компенсацию в размере до $15 млрд», — говорится в письме.

В «Нафтогазе» отметили, что спор по поводу тарифной ставки может стать существенным экономическим стимулом для «Газпрома» продолжать транзит после 2019 года.

При этом «Нафтогаз» уже подал представление о пересмотре тарифа на услуги транзита газа по украинской газотранспортной системе «Газпрома», то есть начал предусмотренную контрактом процедуру.

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Как сообщалось, по словам Гройсмана, «Газпром» должен Украине около $8,5 млрд.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» по поводу компенсации за недопоставленные российским «Газпромом» объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу «Нафтогаза» $4,63 млрд.

«Газпром» 29 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по контракту с «Нафтогазом Украины» на транзит газа.

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В «Газпроме» отказались поставлять газ «Нафтогазу», в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.

Суд подтвердил штраф для «Газпрома» в размере 171 млрд грн.

В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с «Газпрома» можно путем ареста зарубежных активов компании.

«Газпром» зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.

ЕС обещает помощь Украине в исполнении решения Стокгольмского арбитража.

«Нафтогаз» в судах будет требовать ареста активов «Газпрома» в Европе.

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