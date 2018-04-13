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Харьковчанку оштрафовали на 1,756 млн грн за пользование нерастаможенным Mercedes
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13.04.2018 21:26
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Информацию о систематическом использовании автомобиля с
еврономерами Государственная фискальная служба Украины получила от
патрульных полицейских, которые часто задерживали его водителя за
нарушение правил дорожного движения. ГФС наложила штраф в размере
300% невыплаченных платежей Фото: Державна фіскальна служба України
/ Facebook Автомобиль с иностранной регистрацией (так
называемую евробляху) женщина ввезла в таможенном режиме "временный
ввоз" через автомобильный пункт пропуска Гоптовка (Харьковская
область) в апреле 2017 года.Информацию о систематическом
использовании машины с еврономерами ГФС получила в ноябре от
патрульной полиции, которая часто задерживала гражданку Кривуц за
нарушения ею правил дорожного движения.28 декабря женщина
отказалась дать пояснения по факту пользования автомобилем, и 5
апреля 2018 года ГФС наложила на нее штраф в размере 300%
невыплаченных платежей, или 1,756 млн грн.По данным Государственной
фискальной службы Украины, по состоянию на 1 ноября 2017 года в
Украине незаконно пребывает почти 236,6 тыс. автомобилей с
иностранной регистрацией.17 мая 2017 года Высший административный
суд Украины (ВАСУ) впервые признал виновным гражданина Украины,
который управлял автомобилем с литовской государственной
регистрацией, и обязал его заплатить почти 420 тыс. грн, что равно
300% неуплаченной суммы таможенных платежей. В ВАСУ пришли к
выводу, что предоставленные истцом доверенность Европейского
агентства социальной информации от 1 марта 2015 года и доверенность
от имени владельца этого автомобиля "не являются надлежащими и
допустимыми доказательствами наличия у истца права пользования этим
транспортным средством на таможенной территории Украины".Нардеп от
Блока Петра Порошенко, глава парламентского комитета по вопросам
налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявлял, что размер
акциза за растаможку авто могут снизить до €1–1,4 тыс. По ее словам
в октябре 2017 года, законопроект о растаможке автомобилей с
иностранной регистрацией уже разработан.23 марта 2018
года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что
Кабинет Министров готов в течение месяца урегулировать вопрос
автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада
делегирует это право правительству.
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