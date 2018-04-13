Информацию о систематическом использовании автомобиля с еврономерами Государственная фискальная служба Украины получила от патрульных полицейских, которые часто задерживали его водителя за нарушение правил дорожного движения. ГФС наложила штраф в размере 300% невыплаченных платежей Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook Автомобиль с иностранной регистрацией (так называемую евробляху) женщина ввезла в таможенном режиме "временный ввоз" через автомобильный пункт пропуска Гоптовка (Харьковская область) в апреле 2017 года.Информацию о систематическом использовании машины с еврономерами ГФС получила в ноябре от патрульной полиции, которая часто задерживала гражданку Кривуц за нарушения ею правил дорожного движения.28 декабря женщина отказалась дать пояснения по факту пользования автомобилем, и 5 апреля 2018 года ГФС наложила на нее штраф в размере 300% невыплаченных платежей, или 1,756 млн грн.По данным Государственной фискальной службы Украины, по состоянию на 1 ноября 2017 года в Украине незаконно пребывает почти 236,6 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.17 мая 2017 года Высший административный суд Украины (ВАСУ) впервые признал виновным гражданина Украины, который управлял автомобилем с литовской государственной регистрацией, и обязал его заплатить почти 420 тыс. грн, что равно 300% неуплаченной суммы таможенных платежей. В ВАСУ пришли к выводу, что предоставленные истцом доверенность Европейского агентства социальной информации от 1 марта 2015 года и доверенность от имени владельца этого автомобиля "не являются надлежащими и допустимыми доказательствами наличия у истца права пользования этим транспортным средством на таможенной территории Украины".Нардеп от Блока Петра Порошенко, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявлял, что размер акциза за растаможку авто могут снизить до €1–1,4 тыс. По ее словам в октябре 2017 года, законопроект о растаможке автомобилей с иностранной регистрацией уже разработан.23 марта 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров готов в течение месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует это право правительству. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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