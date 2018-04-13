|Формат АТО будет переведен в операцию Объединенных сил 30 апреля - Президент
|13.04.2018 21:30
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Перевод формата Антитеррористической операции в операцию Объединенных сил на Донбассе состоится 30 апреля. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает
"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться, раскрою тайну, 30 апреля. То есть, через 17 дней ", - сказал Глава государства, отвечая на вопрос о том, когда будет переведено АТО на операцию Объединенных сил.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что формат проведения Антитерористинои операции на Востоке Украины будет завершен в мае этого года и состоится переход на новый формат - операции Объединенных сил.
Напомним, Президент назначил командующим Объединенных сил Сергея Наева.
Как сообщал ранее в Минобороны сообщили, что Антитеррористическая операция и операция Объединенных сил на Донбассе будут продолжаться параллельно с указом Президента Украины об отмене АТО.