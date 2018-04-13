"ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК готовит депутатский требование по расследованию действий радикалов у памятника Ватутину", - Заявил Юрий Бойко.

Об этом заявил руководитель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Юрий Бойко, комментируя в эфире телеканала «112 Украина» набег националистов-радикалов на мирных людей, ветеранов во время возложения цветов к памятнику генералу Ватутину в пятницу, 13 апреля.

«Я увидел группу совершенно настроенных молодчиков в балаклавах, которые окружили памятник Ватутину и залили его краской. Кроме этого акта вандализма, они оскорбляли пожилых людей. Конечно, я вынужден был вмешаться. Однако радикалы применили слезоточивый газ, в результате чего пострадали люди.

Выяснилось, что эти радикалы были там с утра и готовились к совершению провокаций, намереваясь сорвать мероприятие.

Я считаю, что они работают «под крышей» власти, потому что невозможно представить, чтобы без её ведома в центре европейской столицы долгое время находились какие-то люди в балаклавах, что запрещено законом, и применяли силу к пожилым людям, женщинам, мирным гражданам, которые просто пришли возложить цветы к памятнику.

Что характерно, полиция вмешалась только тогда, когда драка уже началась», – отметил Юрий Бойко.

Он сообщил, что ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК уже готовит депутатский требование на руководство Национальной полиции по расследованию этого позорного инцидента.

«Видео только этого есть, там четко видно, как били людей, в том числе и женщин. Мы будем настаивать, чтобы все фигуранты этого дела были найдены и привлечены к ответственности», – подчеркнул руководитель оппозиционеров.

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