Исследования ученых показали, что Галактика Млечный Путь с каждой секундой увеличивается на 500 метров в размерах. Это связано с образованием новых звезд на ее окраинах.

Испанский астроном Кристина Мартинес-Ломбилла провела анализ похожих галактик NGC 4565 и NGC 5907, которые идентичны по своим размерам и структурам. В ходе наблюдения за голубыми гигантами было установлено ежегодное увеличение размеров любой системы. Таким образом, путем математических вычислений было установлено, что Млечный Путь ежегодно растет на 15 миллиард, что является только 10 частью расстояния от Земли до Солнца, информирует svodka.net.

Ученые говорят о невероятно огромных размерах нашей Галактики. Данные исследования помогли установить астрономам, что в момент гибели нашей центральной звезды размеры системы увеличатся на 5%. Несмотря на большие по земным меркам цифры, изменения будут видны невооруженным глазом только через миллиарды лет.

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