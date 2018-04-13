Быть может, участие наших специалистов (или не участие) в программе FRCV подтолкнет Исламабад к правильному выбору. Или наоборот, откроет двери на индийский рынок ещё шире.

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Как известно, сейчас в индийском Ченнаи проходит выставка DefExpo-2018, в которой участие приняли и представители ГП «Спецтехноэкспорт», входящей в состав ГК «Укроборонпром». И новостные ленты пестрят разного рода заголовками от обслуживания украинскими компаниями авианосцев до привлечения представителей украинского ОПК к процессам создания нового танка для нужд Минобороны Индии. И вот тут уже становится очень интересно, информирует svodka.net.

В данном случае, как я понимаю, речь идет о так называемом Future Ready Combat Vehicle (FRCV), который должен будет заменить в ближайшие 10 лет парк танков Т-72. Согласно планам Нью-Дели, новый ОБТ должен будет стать в строй не позже 2027 года. И не исключено, что в разработке данного танка может участвовать интернациональная команда.

Что же, с такого ракурса участие украинских специалистов имеет свою долю вероятности, непременно. Тем более что нашим кудесникам есть что предложить, особенно в области динамической и активной защиты военный машины. Но вот тут возникает вопрос, а что же Пакистан, который, вроде как, изъявлял желание приобрести сотню ОБТ “Оплот”? Мамнун Хусейн так и обидеться может, что украинцы помогают историческому врагу Исламабада ваять непобедимый танк.

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И в данном случае мне очень хочется верить в то, что идет продуманная, сбалансированная игра. Пакистан и действительно очень долго решает, что ему больше по душе — украинские “Оплоты” или китайские VT-4…, а может и вовсе, российские Т-90? Хотя, нет, не вариант, ведь более 1 тысячи Т-90 стоит на вооружении Индии, а это уже не по Корану.

А потому, быть может, участие наших специалистов (или не участие) в программе FRCV как раз и подтолкнет Исламабад к правильному выбору. Или наоборот, откроет двери на индийский рынок ещё шире.

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