Финансист Сергей Фурса проанализировал экономику России и сравнил ее с украинской,передает со ссылкой на .

По его мнению, российская экономика намного лучше украинский, ведь ее развитие началось раньше.

"Не так плохо все в России. Надо четко понимать, что экономически Россия гораздо более развита, чем Украина. Они пошли гораздо дальше в рыночных реформах, чем Украина. И они сделали это еще в начале 2000-х годов", - сказал Фурса.

Эксперт отметил, что экономика России во многом зависит от , но не настолько, чтобы весомо пострадать от санкций. Кроме того, в уже около 10 лет есть полноценный рынок земли.

"Они, действительно, очень зависят от . Российской экономике, действительно, если бы Трамп захотел углубить сотрудничество, это помогало. Бесспорно. Однако нельзя говорить, что она сейчас "загнется" без них. К сожалению, нет. Там запас прочности довольно большой. Прежде только, благодаря нефти, однако и потому, что там в свое время провели реформы. Они сделали очень сильный "откат" в политических реформах, но не в экономике ", - сказал Сергей Фурса.

назвал сумму государственного долга Украины. Счет идет на десятки миллиардов, однако погасить 44% долга могут помочь внешние источники.

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