|"Скоро придем": В Луганске появились открытки с мощным "посланием" боевикам "ЛНР" (ФОТО)
|13.04.2018 21:50
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В интернете обнародовали фотографию открытки с мощным «посланием» от Вооруженных сил Украины, которая была обнаружена в центре оккупированного боевиками «ЛНР» Луганска.
Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил журналист Евгений Спирин, информирует svodka.net.
«Открытки для оккупантов Луганска. Лежат в городе, почти центр, 13 апреля 2018 года. Прислали с той стороны с пруфами, что это действительно город», — отметил он.
Так, на открытке изображен воин ВСУ и размещена надпись: «Мы придем. Скоро».
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Как сообщалось, ранее пользователей интернета впечатлила фотография проукраинской надписи на одной из остановок оккупированного боевиками незаконных вооруженных формирований Дебальцево Донецкой области.
Кроме того, в оккупированном боевиками Перевальске Луганской области неизвестные разрисовали могилы террористов так называемой ЛНР.