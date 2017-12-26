Ополаскивание ротовой полости мускатным орехом в 30 раз мощнее по сравнению с ментолом и не жжет ротовую полость.

К такому выводу пришли авторы проведенных испытаний, которых цитирует МедикФорум, информирует news.eizvestia.com.

Таким образом, по их словам, можно быстро освежить дыхание после сильно пахнущих блюд.

Специалисты пояснили, что освежающий эффект, как у ментола, крайне редок в природе. Это свойство ментола связано с его способностью влиять на рецепторы, чувствительные к холоду и посылающие сигналы прямо в мозг. Но в мускатном орехе, как оказалось, содержится неолигнан, способный проявлять гораздо более стойкий охлаждающий эффект.

Во время экспериментов добровольцев просили в течение 30 секунд полоскать рот раствором воды с добавлением мускатного ореха. Такое полоскание не обжигало слизистую, было в целом более комфортным для людей.

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Ученые констатировали: неолинган мускатного ореха обеспечивает свежесть, длящуюся в три раза дольше, чем у ментола. «Вещество работает дольше ментола из-за большей молекулярной массы. Оно просто дольше абсорбируется», — дали они объяснение действию пряности.

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