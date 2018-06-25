По словам бывшего бойца батальона "Донбасс" Дмитрия Кулиша, на востоке Украины им противостояли военнослужащие армии РФ, которые брали украинцев в заложники и передавали боевикам. Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года Фото: ЕРА "Есть случаи, когда заложникам отрезали головы, снимали кожу. В 2014 году нашего бойца из батальона привязали тросом к грузовику, тягали за автомобилем, после чего вырезали ему сердце", – сказал он.По словам Кулиша, он стал заложником в 2014 году при выходе из Иловайска. Он подчеркнул, что им противостояли российские военнослужащие, а не боевики."Когда нас взяли в заложники, российские офицеры передали нас террористическим группировкам Донбасса. Во всех тех пытках, которым мы подвергались, виновата Россия, так как российские офицеры передали нас боевикам", - добавил Кулиш.Как заявил глава СБУ Василий Грицак, у украинской спецслужбы есть свидетельства почти тысячи граждан, которые подвергались пыткам на Донбассе, при этом показания 435 украинцев изданы в виде сборника, представленного дипломатам и представителям международных организаций.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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