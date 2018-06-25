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Бывший боец батальона "Донбасс": Были случаи, когда украинским пленным отрезали голову и снимали кожу
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25.06.2018 13:29
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По словам бывшего бойца батальона "Донбасс" Дмитрия Кулиша, на
востоке Украины им противостояли военнослужащие армии РФ, которые
брали украинцев в заложники и передавали боевикам. Вооруженный
конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и
пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года Фото: ЕРА "Есть
случаи, когда заложникам отрезали головы, снимали кожу. В 2014 году
нашего бойца из батальона привязали тросом к грузовику, тягали за
автомобилем, после чего вырезали ему сердце", – сказал он.По
словам Кулиша, он стал заложником в 2014 году при выходе из
Иловайска. Он подчеркнул, что им противостояли российские
военнослужащие, а не боевики."Когда нас взяли в заложники,
российские офицеры передали нас террористическим группировкам
Донбасса. Во всех тех пытках, которым мы подвергались, виновата
Россия, так как российские офицеры передали нас боевикам", -
добавил Кулиш.Как заявил глава СБУ Василий Грицак, у украинской
спецслужбы есть свидетельства почти тысячи граждан, которые
подвергались пыткам на Донбассе, при этом показания 435 украинцев
изданы в виде сборника, представленного дипломатам и
представителям международных организаций.Вооруженный конфликт в
Донецкой и Луганской областях между украинской армией и
пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого
времени правительственные силы проводили на Донбассе
антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО
официально завершилась, вместо нее началась операция
Объединенных сил.
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