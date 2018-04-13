Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер рассчитывает на футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко в будущем "рурском дерби" против "Шальке" за который выступает Евгений Коноплянка, информирует со ссылкой на сайт "шмелей".

"Постепенно возвращаются наши игроки после травм, это хорошая новость. Пищек имел некоторые проблемы, но будет работать в общей группе. Также и Андрей Ярмоленко провел неделю без жалоб и мы снова на него рассчитываем в качестве альтернативы на фланге", - сказал Штегер.

Примечательно, что Ярмоленко получил травму еще в конце января и до этого момента пропускал все поединки "Боруссии" и сборной Украины.

Заметим, что 58 побед в истории "рурского дерби" досталось "Шальке", 51 - "Боруссии", еще 42 поединка завершились вничью.

Добавим также, противостояние украинских команд пройдет 15-го апреля в 16:30.

Как сообщал Ярмоленко провел на скамейке запасных весь прошлый поединок против "Штутгарта".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира