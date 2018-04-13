Украинский экипаж ИЛ-76 совершил уже восьмую успешную миссию в рамках украино-датской операции «Северный сокол-2018». Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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В рамках совместной операции экипаж военно-транспортного самолета Ил-76 Воздушных Сил ВСУ отвечает за перевозку горючего с авиабазы ​​ВВС США «Туле» на датскую полярную станцию ​​«Норд» на острове Гренландия. В настоящее время украинским экипажем успешно осуществлено 8 миссий, в ходе которых на станцию ​​«Норд» доставлено около 230 тысяч литров топлива, а также более 8 тонн груза, информирует svodka.net.

Как отмечается, на острове Гренландия украинские военные летчики выполняют задачи в тяжелых климатических условиях Арктики — при температуре воздуха до -50 градусов и при скорости ветра до 15-20 метров в секунду, а также при отсутствии наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов.

Всего в рамках операции «Северный сокол-2018» военно-транспортным самолетом Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины планируется перевезти более 600 000 литров горючего и другой груз с авиабазы ​​ВВС США на остров Гренландия.

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