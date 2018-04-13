В Угледаре дети 10 и 11 лет, играя в поле, увидели, что над землей торчит подозрительный предмет и рассказали об этом учителю, сообщают в отделе коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области, передает корреспондент.

По заключению экспертов, мина калибром 50 мм пролежала на том месте более 70 лет, и, по заключению взрывотехников, находилась в боевом состоянии и в любое время могла взорваться.

“Противопехотная минометная мина использовалась еще во времена Второй мировой войны. Взрыватель находился в исправном состоянии, а часть снаряда торчала над землей. Взрывоопасный предмет находился в 20-ти метрах от дороги, где каждый день проходит большое количество людей” — отметили в пресс-службе Волновахского отдела полиции

Сейчас взрывоопасный снаряд нейтрализован.

Как сообщал в Донецкой области эвакуировали школьников через найден боеприпас.

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