Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подозревает, что его хотят подставить с помощью дела экс-главы Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка. Холодницкий отметил, что не намерен "просто так" сдаваться Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook "Я невыгоден ни коррупционерам, ни антикоррупционерам. Потому что всегда действовал, действую и буду действовать только в рамках законодательства. Принципиально последовательно, наступательно, не допуская как процессуальных перегибов и злоупотреблений, так и избирательности и уступчивости по политическим мотивам", – сказал он.Холодницкий отметил, что не намерен "просто так" сдаваться."Страна" пишет, что прослушивать Холодницкого Генеральная прокуратура Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины начали в связи с делом Денисюка.Денисюка подозревают в том, что он с июля по декабрь 2011 года, будучи главой областной налоговой администрации, в составе созданной и организованной экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации принимал участие в реализации незаконной схемы по минимизации налогов, которая привела к незаконному использованию налогового кредита. Убытки государства от его деятельности, по данным следствия, составляют более 308 млн грн.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет главы САП Назара Холодницкого. В интервью ZN.UA директор НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. Председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого минимум через месяц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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