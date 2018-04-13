Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что в международных отношениях снова царит состояние холодной войны.

Такие слова прозвучали во время выступления генсека на заседании Совета безопасности ,передает со ссылкой на .

Гутерриш считает, что холодная война вернулась в полной мере, однако изменила свою структуру.

"Холодная война вернулась - в полном смысле слова, но не так как раньше. Механизмы и гарантии контроля рисками эскалации, которые существовали в прошлом, уже, похоже, не работают", - сказал он.

Подтверждением своих слов генсек назвал события на Ближнем Востоке, прежде только в Сирии, которые больше только угрожают миру и международной безопасности.

Недавно, военные силы президента Сирии применили против мирного населения химическое оружие, погибли около 100 человек. Правительство возложило ответственность за это на Россию и заявило, что от них будет быстрый и решительный ответ.

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