Народный депутат Надежда Савченко согласилась немного поесть для того, чтобы быть в состоянии пройти полиграф

Об этом рассказала ее сестра Вера Савченко в Facebook.

«Полиграфологи заявили, что процедуру полиграфа человеку в состоянии голодовки пройти невозможно.

Так как организм истощен, сердце бьется неравномерно и температура тела выше обычной. Результаты будут не корректны.

Надежда приняла решение: прервать, но не прекратить свой голодный протест, чтобы пройти процедуру полиграф и расставить все точки на «і» во лжи генпрокурора и других недополитиков и карманных служб», — отметила она.

Адвокат Савченко Олег Соловей сообщил, что его подзащитная прекратит голодовку на три дня: сегодня, завтра и послезавтра. А 16 апреля Савченко планирует участвовать в допросе.

«Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник», — рассказал адвокат.

Сегодня у Савченко во время допроса поднялась температура и началась тахикардия, что привело к тому, что допрос решили прекратить

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