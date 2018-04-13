|Ради правды: Надежда Савченко согласилась поесть для детектора лжи
|13.04.2018 22:04
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Народный депутат Надежда Савченко согласилась немного поесть для того, чтобы быть в состоянии пройти полиграф
Об этом рассказала ее сестра Вера Савченко в Facebook.
«Полиграфологи заявили, что процедуру полиграфа человеку в состоянии голодовки пройти невозможно.
Так как организм истощен, сердце бьется неравномерно и температура тела выше обычной. Результаты будут не корректны.
Надежда приняла решение: прервать, но не прекратить свой голодный протест, чтобы пройти процедуру полиграф и расставить все точки на «і» во лжи генпрокурора и других недополитиков и карманных служб», — отметила она.
Адвокат Савченко Олег Соловей сообщил, что его подзащитная прекратит голодовку на три дня: сегодня, завтра и послезавтра. А 16 апреля Савченко планирует участвовать в допросе.
«Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник», — рассказал адвокат.
Сегодня у Савченко во время допроса поднялась температура и началась тахикардия, что привело к тому, что допрос решили прекратить