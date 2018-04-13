Миротворцы должны обеспечить проведение свободного волеизъявления граждан на Донбассе. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время интервью украинским телеканалам, передает

"Миротворцы также должны обеспечить проведение свободного волеизъявления граждан на Донбассе, учитывая также голоса временно перемещенных лиц - а речь идет о 1 млн 600 тыс. человек, которых лишили права избирать местную власть и бороться за возвращение Украины", - отметил Порошенко.

Кроме того, Президент подчеркнул, что "миротворцы - не "эскорт", как этого хочет Россия".

"Нам нужна полноценная миротворческая задача, которая будет имет мандат, полномочия и возможности разоружения вооруженных формирований российского или местного происхождения, подконтрольных россиянам, которые в нарушение закона оккупировали Донбасс", - подчеркнул он.

Ранее Порошенко заявил, что на сегодняшний день более 40 стран согласились принять участие в миротворческой операции на Донбассе.

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