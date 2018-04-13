На ГП считают расследование журналистов о коррупции "диверсией"

Об этом сообщается на сайте " Укроборонпрома ".

"Считаем публикацию "Новое Время" диверсией против обороноспособности государства. Она наносит репутационный убыток Концерну и нашим международным партнерам. Поэтому принято решение в судебном порядке защитить интересы Концерна. Уверены, что суд установит истину", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что председатель комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.