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"Укроборонпром" будет судиться с журналистами из-за публикации о злоупотреблениях в оборонке
13.04.2018 22:09
"Укроборонпром" будет судиться с журналистами из-за публикации о злоупотреблениях в оборонке
На ГП считают расследование журналистов о коррупции "диверсией"
В государственном концерне "Укроборонпром" решили обратиться в суд из-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.
"Укроборонпром" будет судиться с журналистами из-за публикации о злоупотреблениях в оборонке Фото: joinfo.ua

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Считаем публикацию "Новое Время" диверсией против обороноспособности государства. Она наносит репутационный убыток Концерну и нашим международным партнерам. Поэтому принято решение в судебном порядке защитить интересы Концерна. Уверены, что суд установит истину", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что председатель комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

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