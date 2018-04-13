Блокировка Telegram ограничит свободу выражения мнений в России. Об этом говорится в обнародованном заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, передает

"Решение блокировать Telegram вызывает глубокое беспокойство, поскольку оно мешает важной роли интернет-посредников в содействии осуществлению права на свободу выражения. В последние годы Telegram также стал важным каналом для распространения информации различными средствами массовой информации", - сказал Дезир.

"Я призываю российские власти пересмотреть эту ограничительную меру и помогать созданию свободной, независимой и разнообразной коммуникационной среды", - добавил он.

Напомним, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

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