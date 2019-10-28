Еще какой-то десяток лет тому казались диковинкой и струя воды из крана при едва поднесенных руках, и возможность автоматически настроить комфортную температуру кондиционера, а сегодня уже не вызывает иронии унитаз с «выходом в интернет» и «говорящие» обои. Цифровые технологии способны изменить наш быт уже сейчас, выбор только за нами: что необходимо на самом деле нам дома. В этом вопросе помогли разобраться Контракты.UA.

Круто!

Проникновение цифрового мира в нашу обыденность быстро и порою резко. Более десяти лет прогрессирует концепция пространства, где совмещается абсолютно все из аналогового и цифрового миров, так называемая IOT (Internet of Things). «Интернет вещей» набирает обороты быстро не только в развитии науки, промышленного производства, а и быта. Уже в 2018 году количество датчиков и устройств IOT превзошло количество мобильных телефонов. Это значит, что не остается ни одной вещи, в которую не смогли бы проникнуть Google или Amazon. Голосовые помощники «поселились» не только в автомобилях, но и на кухне, в холодильнике, стиральной машинке, в бытовой технике, телевизорах. Даже зеркало способно говорить, и вовсе не как в сказке о спящей красавице. Цифровое зеркало, что его изобрели в лаборатории New York Times, подсказывает «отражению», какой подобрать аксессуар к костюму, помогает быстро пересмотреть весь гардероб, и если нужно, то и выйти в интернет.

О системе умного дома наслышаны многие. Установленными в квартире датчиками легко управлять (благодаря интернету) с приложения в мобильном телефоне, регулируя работу коммуникаций, системы безопасности, и даже готовить еду. Умный дом способен самостоятельно распознавать ситуации и действовать согласно алгоритмам, заданными командами можно регулировать работу всех инженерных систем в зависимости от времени суток, погоды, природной освещенности, и просто собственных желаний. «Отличие систем умный дом составляет количество функций, возможности для управления, страна-производитель оборудования и т.д., - рассказывает Надежда Пастушенко, руководитель отдела дизайна интерьеров группы компаний AVG. - Управлять системой умный дом можно, используя смартфоны или сенсорные панели, как правило, на один пульт «завязаны» все функции, которые можно «оцифровать» – управление электричеством, водой, газом, теплом, системами кондиционирования, безопасности и множество других».

В это «множество» входит буквально все – шторы на окнах, замки входной двери, мультиварка и телевизор, даже гардероб и обои. Ведь комфорт – в деталях, и должен быть продуман до мелочей. Современный холодильник, например, на основе своего содержимого способен составить меню с учетом вкусов хозяев дома. Кофеварка может приготовить кофе к завтраку абсолютно без вашего участия. Вне внимания «цифровых инженеров» не осталось ничего. И новые изобретения уже в наших домах.

Теплый плинтус вполне может заменить радиаторы и дорогие в обслуживание «теплые полы». Тепло в помещении от него распределяется методом индукции равномерно, воздух не сушит и не поднимает пыли, поддерживая здоровый микроклимат. Позволяет экономить электроэнергию, регулируя мощность обогрева в зависимости от температуры в помещении. Эстетически он может «уподобляться» цвету стен либо пола, аккуратен и подходящ для любого стиля, органично смотрится что с современной мебелью, что с антикварной, можно использовать в каком-угодно интерьере.

Цифровые электронные обои покажутся, может, сложной конструкцией, но зато позволяют менять интерьер без лишних финансовых, временных затрат и дискомфорта ремонтных работ. Проектор из-под потолка переносит на стену изображение, менять которое можно с помощью компьютера.

Интерактивные обои способны на большее. Благодаря встроенным датчикам, они могут регулировать температуру воздуха в комнате, включать-выключать свет, регулируя мощность освещения в зависимости от природного. Или «запускать» картинки. Скажем, в одно касание изображенная ветка вишни вдруг укроется прекрасными цветами. Или картинки на стене, сменяя друг друга, поведут в виртуальное путешествие через леса, моря и горы… Интерактивные обои могут распознавать присутствующих и выдавать картинки согласно предпочтениям.

Дорого?

Насколько быстро вы способны прийти в себя после неожиданно возникшего сомнения, а выключены ли утюг или плита, о которых почему-то вспомнилось по дороге в офис или, хуже того, посреди дня на деловой встрече? Если установлена система умного дома, то самообладание можно вернуть за долю секунды, взывая к помощи через приложение в смартфоне (он то всегда под рукой). Первые системы умного дома были атрибутом домов люкс, но за полтора десятка лет их существования стоимость датчиков и устройств быстро снижается, а сфера их применения расширяется. За последние десять лет количество подключенных к сети предметов превысило количество людей – «интернет вещей» превзошел «интернет людей» благодаря распространению беспроводной связи.

Сегодня застройщики предлагают квартиры с компьютеризированными функциями не только в элитных, а и в новостройках эконом-сегмента. Минимум их функций – контроль доступа к квартире, температура воздуха и регулировка режима отопления, выбор оптимального источника тепла (если их несколько), противопожарная безопасность, контроль расходов на коммунальные платежи. Компания «Укрбуд», например, возводит два десятка жилых комплексов, покупатели квартир в которых получают сертификат на установку системы умного дома бесплатно, с возможностью выбора тех функций, которые необходимы.

«Едва успев приобрести квартиру, покупатель удивляется, как быстро вырастает новая сумма затрат не только на ремонт, но и на ее оснащение, - комментирует Олег Семцив, дизайнер пространства и конструктор корпусной мебели, - список из десятка-двух высокотехнологичных устройств удивляет общей стоимостью, но едва ли представляется возможным что-либо из него убрать. Безусловно, новые технологии упрощают наш быт, дарят комфорт и время на более интересные занятия, чем рутинные бытовые заботы. Но вряд ли стоит бросаться за передовыми новинками в технологичных решениях для дома и его интерьера, это может обойтись дороже самого жилья».

Новые технологии для быта действительно могут помочь сэкономить на расходах по обслуживанию дома, тем самым оправдывая затраты по установке и эксплуатации. Сантехника с контролем температуры воды и регулятором мощности напора в кране экономит до 15% средств, интеллектуальное управление теплообеспечением и приготовлением еды на плите – до 20% расхода газа, современное освещение и управление им через систему умного дома – до 30%. А вот об интерактивных обоях как альтернативе дорогим плазменным экранам пока говорить рано, хотя они будут кстати в современной детской не только как украшение.

Кроме того, выбор на отечественном рынке не так уж и широк. Половина предложений – это лишь «ассорти» девайсов, только называющихся «умным домом»: теплый пол, умные лампочки, самовыключающиеся приборы бытовой техники... Как отмечает Олег Семцив, для их функционирования важен работающий роутер. Технологичное же решение действительно «умного» дома – в инженерной надежной системе, использующей сеть лишь для доступа к интерфейсу пользователя, и даже если этого доступа не будет по какой-то причине, автоматические команды реагирования, заданные устройствам, будут выполняться. Отечественных таких разработок пока немного, разве что недавно представленная разработка винничан CLAP. А более функциональные устройства выбирать приходится из австрийских, германских, американских брендов, что недешево.

«Предполагая технологичное оснащение быта, важно не только выбрать устройства желаемой функциональности, но и продумать каждую деталь – от размещения в интерьере до простоты в обслуживании, с чем под силу справиться только грамотному специалисту, - говорит Олег Семцив, - и в таком случае начинать стоит с дизайн-проекта, разработанного грамотно и с инженерной точки зрения». Теперь уже мало оценить визуализацию проекта своего будущего жилища, куда больше на комфорте скажется функциональность используемых компьютеризированных систем, эргономика пространства. Эстетические же решения интерьера могут только подчеркнуть или вовсе скрыть новомодные «умные фишки».

Красиво...

Новые электронные средства взаимодействия человека и пространства диктуют моду буквально на все: от цвета стен до планировки квартир. «Мы все чаще проектируем кухни с использованием высокотехнологичных приборов, облегчающих жизнь хозяевам и напрямую влияющих на дизайн частного интерьера, - рассказывает Надежда Пастушенко. - К примеру, инновационное кухонное оборудование позволяет передвигать розетки под любое удобное положение, руководить системой хранения буквально «по мановению руки».

Не смотря на стремление «обогатить» быт искусственным интеллектом, оформляя интерьер сегодня, все чаще используют натуральные материалы. Дерево на полу - паркетная доска в орнаментах и узорах классики или же простого пола в минимализме, дерево на стенах – если не в пробковых обоях или панелях, то в полках и стеллажах, иногда – в интерьерной скульптуре. Латунь, медь, сталь, черненая бронза, «золото» с естественным металлическим мерцанием – в светильниках, элементах мебели, деталях сантехники, и даже как самостоятельные элементы декора. И мягкие ткани из хлопка и шелка, не только на шторах и мебельной обивке, а и на стенах в качестве обоев. Тогда как множество вещей переходят в виртуальный мир – книги, музыка и прочее, - человеку свойственно тосковать за привычными тактильными ощущениями.

Цифровые технологии, как отмечает Надежда Пастушенко, позволяют делать интерьер собственного дома максимально персонализированным и оригинальным. Как и в технологичном оснащении квартиры сегодня отталкиваются от индивидуальных потребностей владельцев, так и в эстетическом оформлении ее интерьера в первую очередь исходят из предпочтений каждого члена семьи. Стиль «индивидуализм» не имеет конкретных трендов и тенденций, но именно он сегодня правит бал. «В последнее время все чаще в интерьерах используем вещи, сделанные на заказ: светильники, предметы мебели, текстиль, - говорит Олег Семцив, - что позволяет не только подчеркнуть индивидуальность хозяев квартиры, их характер и предпочтения, а и создать особый уют».

Современный тренд в оформлении жилого пространства формируют два стиля – своенравный модерн и вечная классика. И бороться им приходится на очень малых территориях.

Самое модное предложение на рынке жилья, так называемые «смарт-квартиры», не отдельно располагают площадью, где бы развернуться фантазии. Размах на сотни квадратов остался в далеком прошлом еще и по причине дороговизны отопления и освещения. Кухонным гарнитурам из натуральной древесины, с балясинами и пилястрами, как-то тесновато на кухоньке в 7-12 метров, которые должны бы уместить еще и обеденный стол в столовой зоне с буфетом, полным посуды. Так же и спальным гарнитурам из массива дуба или ореха с прикроватными тумбочками и просторными гардеробными шкафами. Моветон и упрощенная традиционная обстановка в виде «стенки» в гостиной и спального гарнитура образца тридцатилетней давности. Да и технологии, модернизирующие быт, провоцируют на поиски современных решений и в интерьере. «Бытует мнение, что нынешний стиль – это минимализм, и выбрав его, придется меньше тратиться на ремонт, - говорит дизайнер Олег Семцив, - тогда как на самом деле минимализм не предусматривает в первую очередь «сэкономить», а применение цифровых технологий делает более простым и комфортным сам быт, эстетика интерьера при этом может быть разной».

То, что плазмовые экраны в полстены вытесняют живопись, а вместо сервантов с сервизами появляются стеллажи с книгами и мелким декором, отнюдь не веяние моды, а выбор хозяина жилья. И на самом деле модные тенденции интерьера только лишь видоизменяют облик того или иного стиля. В минимализме, к слову, снова торжествуют японские мотивы, отодвигая недавно популярные скандинавские, а в классике главенствует античная изысканность над версальской роскошью. «Кажется, что высокие технологии могут вписаться только в ультрасовременный дизайн, и в классике будут неуместны, - говорит Надежда Пастушенко. - Оформить помещение целостно, умело сочетая функциональность и эстетику восприятия, позволит высокая квалификация дизайнера. Потому важны его технические навыка, поскольку диджитализация предполагает большой объем инженерно-технических знаний, которым нужно постоянно учиться».

Новые тренды в оформлении интерьера диктует и современное искусство. Небольшие картины в роскошных рамах с оживающими пейзажами или натюрмортами в больших рамах вытесняют яркие абстракции огромных размеров. Так же и интерьерная скульптура приобретает формы, свободные для интерпретации воображением. Созерцание таких предметов искусства требует большого пространства, в малогабаритных квартирах для них маловато места. Но ведь все – дело вкуса.

Фото предоставлены группой компаний AVG

Автор: Наталия Гамоля

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