Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что правительство выделило 1,4 млрд грн на начало строительства завода по производству боеприпасов. Полторак: Завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ Фото: Степан Полторак / Facebook По словам министра, деньги на начало строительства завода уже выделены."Несколько месяцев назад мы приняли решение выделить 1,4 млрд грн на начало строительства завода по изготовлению боеприпасов, прежде только дефицитных. Сейчас имеем довольно вооружения, чтобы ВСУ выполняли поставленные перед ними задачи", – рассказал он.Министр обороны уточнил, что завод будет пополнять дефицитные запасы старого образца, а по мере закупок нового вооружения предприятие начнет изготавливать боеприпасы и к ним.Полторак отметил, что имеющихся средств недостаточно."У нас есть понимание поэтапного процесса. Но, в конце концов, этот завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ", – подытожил он.10 июля президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что в Украине необходимо построить современный завод по производству боеприпасов по стандартам НАТО.По его словам, на реализацию проекта предлагается выделить 1,4 млрд грн.В концерне "Укроборонпром" отмечали, что при наличии финансирования готовы за 18 месяцев ввести в строй предприятие по производству патронов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что боеприпасов полторак строительства начало Теги: война в украине