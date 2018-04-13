Россия проводила испытания с нанесением нервно-паралитических ядов на дверные ручки еще до попытки отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

В разведке Великобритании сообщили новые подробности резонансного отравления Сергея Скрипаля, бывшего российского разведчика, и его дочери Юлии. Новые данные касаются подготовки злоумышленников к покушению. Об этом сообщает "Новое время", информирует svodka.net.

Россия проводила испытания с нанесением нервно-паралитических ядов на дверные ручки еще до попытки отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери, сообщает The Guardian со ссылкой на данные британской разведки, обнародованные в пятницу, 13 апреля.

Кроме того, согласно этой информации, российские спецслужбы отслеживали электронную почту Скрипаля и его дочери Юлии как минимум с 2013 года.

Такие разведданные содержатся в обнародованном письме советника британского правительства по национальной безопасности Марка Седвила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. «Подобные документы в Великобритании крайне редко становятся достоянием общественности», — отмечает The Guardian.

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В этом письме Седвил, который владеет сведениями о деятельности всех разведывательных служб Соединенного Королевства, приводит некоторые разведданные, которые подразумевала британский премьер Тереза Мэй в своем выступлении в парламенте. Вскоре после покушения на Скрипалей Мэй заявила, что Россия «с большой долей вероятности» несет ответственность за отравление, а впоследствии часто повторяла этот тезис.

«У нас есть информация о заинтересованности российской разведки Скрипалями, начиная как минимум с 2013 года, когда учетные записи электронной почты, принадлежащие Юлии Скрипаль, стали целью киберспециалистов ГРУ», — пишет Седвил.

Он также отмечает, что в течение 2000-х годов Россия осуществляла программу, включавшую в себя испытания способов доставки химических боевых ядов и подготовку представителей спецподразделений для использования такого оружия.

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«В дальнейшем программа включала в себя исследование способов применения нервно-паралитических веществ, включая нанесение на ручки дверей, — подчеркивает Седвил. – В течение последнего десятилетия Россия производила и накапливала небольшие количества веществ серии Новичок».

Ранее сообщалось, что Великобритания созывает Совбез ООН после отчета ОЗХО.

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