|Дотации перекачивают госсредства в крупные компании, а те делятся с властью - эксперт
|13.04.2018 22:18
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На сегодня те два миллиарда гривен, которые выделяются якобы на дотации для аграрного сектора распределяются максимально несправедливо.
Об этом рассказал экономист Андрей ,передает со ссылкой на .
"Почти всю сумму в два миллиарда гривен получали две аграрные компаний ""-51 процент и Комплекс "Агромарс" -15. Несчастные остатки в 300 миллионов для всех остальных агрохозяйств нашей страны - это просто смешно", - говорит он.
По словам эксперта, эта статья дотаций на аграрный сектор выглядит как перекачки средств из государственного бюджета в крупных компаний.
"Конечно это не может происходить без закулисного согласования и первых, и вторых. Наша страна все еще находится на том этапе, когда личные связи и польза преобладают над объективными интересами государства. Это преступная договоренность между властью и крупным бизнесом, которая имеет все признаки прямой коррупции. - бизнес-партнер Петра Порошенко, он работал в администрации президента определенное время. Поэтому нет ничего удивительного, что средства распределяются в его пользу. Это печально и неправильно, но не удивительно. Это так называемая табличка деления. Те, кто получают такие огромные суммы, делятся с теми, кто принимает решения, высшим руководством страны. Именно следовательно и была придумана эта статья госбюджета. Это бизнес-план. Но в обороте в нем наши деньги", - пояснил Андрей .
Он считает, что это несправедливо по отношению к представителям среднего и малого бизнеса:
"Они реально нуждаются в помощи от государства. Взамен получают
только крохи.
"Все зависит от первичной мотивации. Если хочешь реально улучшить аграрный сектор, то понимание объективного распределения приходит само собой. Если же цель - это профинансировать компанию друга, еще и себе что-то от того получить, то статья в бюджете найдется, - добавил знаток.
Агроиндустриальных холдинг "" (МХП) выплатит акционерам около 80
миллионов долларов промежуточных дивидендов за 2018, что равно двум
миллиардам гривен. В 2017 и 2016 годах компания выплатила своим
акционерам столько же. Все эти средства перечислены в Люксембург.
Из них оплачено в бюджет Люксембурга 15% налога.