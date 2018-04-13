На сегодня те два миллиарда гривен, которые выделяются якобы на дотации для аграрного сектора распределяются максимально несправедливо.

Об этом рассказал экономист Андрей ,передает со ссылкой на .

"Почти всю сумму в два миллиарда гривен получали две аграрные компаний ""-51 процент и Комплекс "Агромарс" -15. Несчастные остатки в 300 миллионов для всех остальных агрохозяйств нашей страны - это просто смешно", - говорит он.

По словам эксперта, эта статья дотаций на аграрный сектор выглядит как перекачки средств из государственного бюджета в крупных компаний.

"Конечно это не может происходить без закулисного согласования и первых, и вторых. Наша страна все еще находится на том этапе, когда личные связи и польза преобладают над объективными интересами государства. Это преступная договоренность между властью и крупным бизнесом, которая имеет все признаки прямой коррупции. - бизнес-партнер Петра Порошенко, он работал в администрации президента определенное время. Поэтому нет ничего удивительного, что средства распределяются в его пользу. Это печально и неправильно, но не удивительно. Это так называемая табличка деления. Те, кто получают такие огромные суммы, делятся с теми, кто принимает решения, высшим руководством страны. Именно следовательно и была придумана эта статья госбюджета. Это бизнес-план. Но в обороте в нем наши деньги", - пояснил Андрей .

Он считает, что это несправедливо по отношению к представителям среднего и малого бизнеса:

"Они реально нуждаются в помощи от государства. Взамен получают только крохи.

Надо ограничить максимальную сумму, которую может получать одна компания. В этом году так будто сделали. А потом перебросили дотационные средства на другую статью бюджета. От этого ничего не изменится. Крупные агрохолдинги так и будут перетягивать на себя большую часть дотаций".

"Все зависит от первичной мотивации. Если хочешь реально улучшить аграрный сектор, то понимание объективного распределения приходит само собой. Если же цель - это профинансировать компанию друга, еще и себе что-то от того получить, то статья в бюджете найдется, - добавил знаток.

Агроиндустриальных холдинг "" (МХП) выплатит акционерам около 80 миллионов долларов промежуточных дивидендов за 2018, что равно двум миллиардам гривен. В 2017 и 2016 годах компания выплатила своим акционерам столько же. Все эти средства перечислены в Люксембург. Из них оплачено в бюджет Люксембурга 15% налога.

В прошлом году МХП получил 1,4 миллиарда гривен дотаций, что составляет более половины всей суммы, которую государство выделило на поддержку агрономического сектора.

"" является крупнейшим производителем курятины в Украине под брендом "Наша ряба". Владелец агрохолдинга - . Он прежний заместитель главы Администрации президента и советник Петра Порошенко. В 2017 году МХП перевел в госбюджет году 4,2 миллиарда, но общие выплаты от государства для "Наша ряба" за этот год составили 4,7 миллиардов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира