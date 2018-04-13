Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков зарегистрировался в ICQ. Об этом сообщает со ссылкой на радиостанцию “Эхо Москвы”.

Он пояснил, что пока пробует и тестирует этот мессенджер. Ранее Песков сказал, что после блокировки Telegram в Кремле найдут альтернативу этому сервису. ICQ ранее хвалил и советник президента по интернету Герман Клименко.

Речь идет о мессенджере, разработанном в середине 90-х годов и некогда популярном в России.

Как сообщал Роскомнадзор внес сайт Telegram (t.me) и веб-версию мессенджера (web.telegram.org) в список запрещенной к распространению в России информации.

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