"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 13 апреля. Главные события 13 апреля Фото: EPA Формат антитеррористической операции на Донбассе будет изменен 30 апреля, когда на востоке Украины начнется операция Объединенных сил, заявил президент Украины Петр Порошенко.Таганский районный суд Москвы заблокировал мессенджер Telegram на территории РФ. Компания может обжаловать решение суда в течение месяца. Ее представители не присутствовали на заседании.В письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу советник британского премьер-министра по вопросам безопасности Марк Седвилл заявлял, что адреса электронной почты дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии были целью Главного разведуправления РФ с 2013 года. Он также сообщил, что Россия в 2000-х годах тестировала отравляющее вещество "Новичок", в том числе, и с примненением на дверных ручках. Посол РФ в Великобритании Александра Яковенко заявил, что от британской стороны никогда не поступало "жалоб" о слежке за Скрипалями.Внефракционный нардеп Украины Надежда Савченко решила приостановить голодовку на три дня. Она будет есть 13,14 и 15 апреля, чтобы 16 апреля пройти проверку на полиграфе.Здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета около двух часов ночи 13 апреля. Полиция квалифицировала случай как хулиганство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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