Задержанный во Франции организатор "титушек" в Украине Армен Саргасян сейчас находится под экстрадиционным арестом, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции Украины.

По информации Нацполиции, французские правоохранители подтвердили задержание по линии Интерпола гражданина с документами на имя Армена Саргасяна, который объявлен в розыск по линии Интерпола по требованию Украины с мая 2014 года.

"Сейчас человек, который задержан французскими правоохранительными органами, находится во Франции под экстрадиционным арестом. Продолжается углубленная проверка всех обстоятельств по данному факту и проводятся мероприятия по подтверждению его личности", - отметили в полиции.

Как сообщили в ведомстве, ему инкриминируют организацию действий так называемых "титушек" - молодых людей, причастных к избиению участников Евромайдана.

В частности, гражданина Саргасяна разыскивают по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц (ч. 15 п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), из хулиганских побуждений (п.7 ч.2 ст. 115 УК ), а также совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст. 115КК). Кроме того, речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

Напомним, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что во Франции задержан один из главных организаторов так называемых "титушек" Армен Саркисян.

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