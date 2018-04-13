Сенсационные документы ЕС, открывающие общественности намеренные нарушения законов ЕС и систематическое политическое запугивание в течение почти 10 лет, обнажают жестокий удушающий контроль Владимира Путина над поставками газа в Европу.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

«В результате самого длительного в истории ЕС расследования был сделан вывод, что энергетический великан «Газпром», контрольный пакет которого принадлежит Кремлю, пользовался своим колоссальным могуществом, чтобы давить на уязвимые государства Восточной Европы и делить объединенный рынок энергоносителей ЕС с помощью политики принудительного ценообразования», — утверждает журналист Эмброз Эванс-Причард, информирует svodka.net.

«Доклад наводит на мысль, что Германия наслаждается сделкой на льготных условиях с «Газпромом», получая конкурентные преимущества в области издержек на газ в убыток экономикам других стран ЕС и оставляя прифронтовые государства на милость московской тактике выкручивания рук», — пишет автор.

«Сотни страниц, просочившихся из Еврокомиссии, рисуют экстраординарную картину хищнического поведения, причем «Газпром» действовал как «полицейская служба» российской внешней политики. С Болгарией обращались чуть ли не как с колонией, а Польшу принуждали оплачивать по непомерным ценам импортный газ, поступавший по газопроводам из Сибири», — говорится в статье.

Читайте: Хорошая новость: Китай отказался от новых газовых контрактов с Россией, — Reuters

«Этот свод документов, тайно переданный депутатам Европарламента (при редкостном нарушении правил секретности), равносилен «взрыву политической бомбы». Он ставит хваленый директорат ЕС по делам конкуренции в крайне неудобное положение. Бумаги намекают на то, что Брюссель узнал всю правду, но все равно закрывает на нее глаза, готовясь достичь закулисной договоренности с Москвой и не считаясь с фундаментальными принципами законодательства ЕС», — утверждает Эванс-Причард.

«Ключевой доклад (он называется «Изложение целей») — это конфиденциальное обвинительное заключение или обвинительный акт директората по делам конкуренции. Он был составлен в 2015 году после расследования, которое длилось четыре года; это последовало за самыми впечатляющими «рейдами на рассвете», которые когда-либо осуществлялись элитной «группой спецназа» Комиссии», — говорится в статье.

«В нем сказано, что «Газпром» нарушил множество законов ЕС и практиковал «насильственное поведение», устанавливая «несправедливые цены» и извлекая выгоду из своего «господствующего положения». Комиссия призвала наложить штрафы в размере 30% соответствующих продаж или до 10% оборота в целом», — передает журналист.

Читайте: "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа через Украину

«Комиссия считает, что нарушение было совершено умышленно. «Газпром» полностью сознает преступный характер как минимум некоторых из различных контрактных и неконтрактных мер», — сказано в документе.

«С тех пор «Газпром» частично изменил политику, но многое остается неизменным», — пишет Эванс-Причард.

Вышеупомянутый доклад Еврокомиссии наводит на мысль, что проект газопровода «Северный поток-2» «вряд ли отвечает интересам всех членов ЕС и целям ЕС в энергетике», заключает автор статьи.

Ну что ж, великолепная новость! Будем надеяться, что эти сведения, наконец-то», убедят, в том числе, госпожу Меркель в необходимости заблокировать этот путинский газопровод…

Сводка.нет - Новости Украины и Мира