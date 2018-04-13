Экс-глава ФБР США Джеймс Коми в своей книге назвал американского президента Дональда Трампа "неэтичным" человеком, который "руководствуется эго". Коми рассказал, что Трамп при встречах пытался добиться от него "лояльности" Фото: EPA Коми описал в книге две встречи с Трампом – до инаугурации и после, на которых американский президент пытался добиться от него обещаний в преданности и заявлял, что ему нужна "лояльность".Экс-глава ФБР написал в книге, что требование было похоже на церемонию посвящения у Сэмми "Быка" (Гравано) из "Коза Ностры". Коми написал, что ответил на требование молчанием, но Трамп позже вернулся к этому разговору.Также он назвал Трампа "неэтичным" человеком, который "руководствуется эго".Коми был уволен Трампом с должности директора ФБР 9 мая 2017 года. Это произошло через несколько дней после того, как он дал показания в Сенате по поводу хода расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки коми сша книге что фбр Теги: мир