Экс-глава ФБР США Джеймс Коми в своей книге назвал американского
президента Дональда Трампа "неэтичным" человеком, который
"руководствуется эго". Коми рассказал, что Трамп при встречах
пытался добиться от него "лояльности" Фото: EPA Коми описал в книге
две встречи с Трампом – до инаугурации и после, на которых
американский президент пытался добиться от него обещаний в
преданности и заявлял, что ему нужна "лояльность".Экс-глава ФБР
написал в книге, что требование было похоже на церемонию
посвящения у Сэмми "Быка" (Гравано) из "Коза Ностры". Коми написал,
что ответил на требование молчанием, но Трамп позже вернулся к
этому разговору.Также он назвал Трампа "неэтичным" человеком,
который "руководствуется эго".Коми был уволен Трампом с
должности директора ФБР 9 мая 2017 года. Это произошло
через несколько дней после того, как он дал показания в Сенате по
поводу хода расследования дела о возможном вмешательстве
России в президентские выборы в США.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира