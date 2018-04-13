|В Лондоне задержали подозреваемого в подготовке терактов
|13.04.2018 22:32
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В рамках этого расследования на севере Лондона задержали 24-летнюю женщинуВ пятницу, 13 апреля, британская полиция задержала подозреваемого в планировании террористических актов.
Фото: из свободных источников
Как сообщили в полиции, 27-летний мужчина был задержан на востоке Лондона по подозрению в подготовке или подстрекательстве к совершению терактов.
Кроме того, в рамках этого расследования на севере Лондона задержали 24-летнюю женщину. Ее подозревают в сокрытии информации о терактах.
Напомним, что 19 декабря британская полиция задержала четырех мужчин на севере Англии по подозрению в планировании террористических актов.
Напомним, накануне в Берлине задержали шестерых мужчин в возрасте от 18 до 21 лет. Их подозревали, что они могли иметь отношение к подготовке нападения на участников и зрителей Берлинского полумарафона, который проходил 8 апреля.
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