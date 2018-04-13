Агрессия Российской Федерации будет обречена после активных наступательных действий демократического мира. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью UA: ПЕРВЫЙ, передает

Турчинов рассказал, что когда общается с украинскими стратегическими партнерами, то всегда объясняет, что санкции против России не является подарком для Украины, а защитой, в том числе, их стран и их граждан.

"И непременно, когда начнут не формально подходить к этому делу, то Путин не сможет мешать, когда объединятся Европа вместе с Украиной, вместе с США, вместе со всеми демократическими странами мира. И начнут не формально, а активно наступательно действовать. И тогда можно надеяться на то, что путинская агрессия, как и путинский режим будут обречены", - убежден секретарь СНБО.

Ранее Турчинов заявил, что Российская Федерация выводит хитрый бизнес из стран потенциальной агрессии.

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