Блок Fukushima Unit 2 до сих пор смертельно опасен для людей

Об этом сообщает " Укринформ ".

Робота-змея создали, чтобы исследовать радиоактивный блок Fukushima Unit 2, который является до сих пор смертельно опасным для людей. Ученые до сих пор не знают уровень повреждения блока. Они предполагают, что в АЭС до сих пор сохранились остатки радиоактивных веществ.

Длина робота составляет 12,8 метров. Он оснащен панорамной камерой, движется благодаря дистанционному управлению.

Напомним, в конце июня в Токио начались судебные слушания по делу о халатности бывшего руководства компании-оператора "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO).

Несколькими годами ранее прокуроры решили не выдвигать обвинения по уголовному делу в отношении руководства TEPCO, поскольку считали, что аварии не удалось предотвратить, даже если бы были применены меры предосторожности. Однако группа адвокатов призвала к ответственности руководство АЭС.

Ожидается, что решение будет вынесено не ранее следующего года. Если руководителей станции признают виновными, то им грозит до 5 лет заключения.