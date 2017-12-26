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Робот-змей проверит атомную станцию ​​"Фукусима", на которой 6 лет назад произошла авария
26.12.2017 21:59
Робот-змей проверит атомную станцию ​​"Фукусима", на которой 6 лет назад произошла авария
Блок Fukushima Unit 2 до сих пор смертельно опасен для людей
Для исследования опасного блока атомной электростанции "Фукусима-2" создали специального робота, который имеет вид змеи
Робот-змей проверит атомную станцию ​​"Фукусима", на которой 6 лет назад произошла авария

Об этом сообщает "Укринформ".

Робота-змея создали, чтобы исследовать радиоактивный блок Fukushima Unit 2, который является до сих пор смертельно опасным для людей. Ученые до сих пор не знают уровень повреждения блока. Они предполагают, что в АЭС до сих пор сохранились остатки радиоактивных веществ.

Длина робота составляет 12,8 метров. Он оснащен панорамной камерой, движется благодаря дистанционному управлению.

Напомним, в конце июня в Токио начались судебные слушания по делу о халатности бывшего руководства компании-оператора "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO).

Несколькими годами ранее прокуроры решили не выдвигать обвинения по уголовному делу в отношении руководства TEPCO, поскольку считали, что аварии не удалось предотвратить, даже если бы были применены меры предосторожности. Однако группа адвокатов призвала к ответственности руководство АЭС. 

Ожидается, что решение будет вынесено не ранее следующего года. Если руководителей станции признают виновными, то им грозит до 5 лет заключения.

Авария, которая произошла 11 марта 2011 года, стала худшей аварией на АЭС со времен Чернобыля. В результате аварии, которую вызвали землетрясение и цунами, власти эвакуировали 160 тысяч человек, а прилегающие к АЭС территории стали непригодными для жизни.

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