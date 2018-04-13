Координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский считает, что закон о Донбассе нарушает права жителей. Свое мнение по этому поводу высказал дипломат, знаток фонда «Майдан иностранных дел» Олег Белокос.

На самом деле в Украине не происходит классический военный конфликт, когда действует международное гуманитарное право. У нас идет квазивийна. Поэтому существует правовая неопределенность во многих вопросах, и это создает различные проблемы. Мы имеем такой конфликт, когда внешнюю агрессию пытаются представить как внутренний, сугубо украинский конфликт. В таких условиях вряд ли будут соблюдать права человека во всем объеме, информирует svodka.net.

Относительно специфических вопросов по правам человека в этой ситуации надо смотреть, во-первых, на то, что в Украине недостаточно опыта для решения довольно сложных вопросов, которые сегодня возникают. Это и права человека во всем объеме и, в том числе, связанные с боевыми действиями. Люди теряли имущество, бежали иногда с документами, иногда без них. Поэтому обычно очень много вопросов.

Если со стороны органов государственной власти есть намерения нарушать умышленно права граждан или такие случаи, то с этим должны разбираться правоохранительные органы и передавать такие дела в суд. А правозащитники с конкретными фактами на руках должны сначала эти дела рассматривать в соответствии с обычным порядком. Если там возникают уже проблемы, тогда их полное право и даже обязанность обращаться к общественности, к СМИ и говорить о том, что мы имеем нарушения.

Представлять то, что в Украине некая идеальная ситуация и чем-то эта война отличается от войн в различных частях мира, в том числе в Африке, и говорить, что можно обеспечить в таких условиях в полном объеме права человека — честно говоря, это не соответствует действительности.

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У нас квазивийна.

Во время конфликта очень трудно применять право, ведь все происходит в постоянной динамике, и иногда очень сложно собрать необходимые доказательства и получить показания. Исторический опыт показывает также, что, как правило, массовые нарушения рассматриваются после завершения войн.

Однако, если военнослужащий совершает преступление и расследование вероятно, его наказывают в соответствии с дисциплинарным уставом. Такие случаи есть, наказывают и американских военнослужащих, например, если они совершили нарушение во время службы. Но это происходит в соответствии с военными уставами.

Относительно нового закона — «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», то каким бы он ни был — определяющим будет именно опыт применения его положений. Через некоторое время, конечно, можно будет сделать выводы о его полезности и эффективности. Не исключено, что понадобятся определенные коррективы.

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