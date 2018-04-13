|Гендиректора "Укрвакцины" отправили под ночной домашний арест
|13.04.2018 22:49
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Кроме того, суд обязал сдать загранпаспорт и положил на него процессуальные обязанностиГендиректора "Укрвакцины", которого подозревают в растрате 1,5 млн гривен, временно отстранили от должности и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.
Фото: 112.ua
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева .
"Шевченковский районный суд. Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и отстранил на 2 месяца от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия "Укрвакцина", которого подозревают в растрате 1,5 млн грн государственных средств", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время, обязал сдать загранпаспорт и положил на него процессуальные обязанности.
11 апреля Генеральному директору государственного предприятия "Укрвакцина" сообщили о подозрении в растрате имущества в отдельно крупном размере.
Следствие установило, что руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств госпредприятия более чем полтора миллиона гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранного сопровождения грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов в Украине.
Однако следствие получило доказательства, указанные услуги не только не предоставлялись, но и вообще эти частные компании не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления охраны.
Напомним, государственные аудиторы за первые 3 месяца 2018 года обнаружили нарушений и злоупотреблений на 50 миллионов гривен, а также предупредили принятие неэффективных управленческих решений, которые могли нанести убыток на 71 миллион гривен.