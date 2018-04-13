Читатели Gazeta.ua определили фаворита противостояния "" - "".

По мнению болельщиков, "горняки" являются фаворитом матча. В победу "киевлян" верят существенно меньше. А вот на ничью надеются только 11% болельщиков,передает со ссылкой на .

Матч "" - "" состоится 14 апреля. Начало встречи в 17:00. Gazeta.ua проведет онлайн трансляцию поединка. Основной нападающий "киевлян" по окончании сезона станет игроком "горняков".

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