Попытки председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля сказать, что крымские татары были расколоты по религиозному признаку, – "просто бред", считает председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чубаров считает слова главы Закарпатской ОГА бредом Фото: Anife Kurtseitova / Facebook "Есть люди, которые в определенных сферах являются профессионалами, но в большинстве других сфер они – просто "маргинальные неучи"... Попытки сказать, что крымские татары были расколоты по какому-то религиозному признаку или другим признакам, – это просто бред", – заявил Чубаров.По его словам, крымские татары были единственными, кто "массово, публично и организованно с первых минут вторжения выходили на улицы, на площади"."К ним присоединились этнические украинцы. Мы держали то сопротивление против россиян и очень ожидали, что тысячи таких профессионалов, как Москаль, бывшие милиционеры, КГБшники, СБУшники, – что они помогут Крыму, но этого не произошло", – отметил руководитель Меджлиса.Москаль считает, что Россия использовала партию "Хизб ут-Тахрир", которую считает террористической, для аннексии полуострова. "Что такое "Хизб ут-Тахрир"? Это политическое крыло ИГИЛ", – отметил он.Москаль в 1997–2000 годах работал начальником Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, а с апреля 2006-го по январь 2007 года был постоянным представителем президента Украины на полуострове. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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