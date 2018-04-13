|
Чубаров о Москале: Есть люди, которые в большинстве сфер - просто маргинальные неучи
|
13.04.2018 22:54
|
Попытки председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия
Москаля сказать, что крымские татары были расколоты по религиозному
признаку, – "просто бред", считает председатель Меджлиса
крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Чубаров считает слова главы
Закарпатской ОГА бредом Фото: Anife Kurtseitova / Facebook "Есть
люди, которые в определенных сферах являются профессионалами, но в
большинстве других сфер они – просто "маргинальные неучи"...
Попытки сказать, что крымские татары были расколоты по какому-то
религиозному признаку или другим признакам, – это просто
бред", – заявил Чубаров.По его словам, крымские татары были
единственными, кто "массово, публично и организованно с первых
минут вторжения выходили на улицы, на площади"."К ним
присоединились этнические украинцы. Мы держали то сопротивление
против россиян и очень ожидали, что тысячи таких профессионалов,
как Москаль, бывшие милиционеры, КГБшники, СБУшники, – что они
помогут Крыму, но этого не произошло", – отметил руководитель
Меджлиса.Москаль считает, что Россия использовала партию "Хизб
ут-Тахрир", которую считает террористической, для аннексии
полуострова. "Что такое "Хизб ут-Тахрир"? Это политическое крыло
ИГИЛ", – отметил он.Москаль в 1997–2000 годах работал
начальником Главного управления Министерства внутренних дел Украины
в Крыму, а с апреля 2006-го по январь 2007 года был постоянным
представителем президента Украины на полуострове.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира