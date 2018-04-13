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Поиски пропавшего в Альпах немецкого миллиардера прекращено
13.04.2018 22:56
Поиски пропавшего в Альпах немецкого миллиардера прекращено
После семи дней работы спасателей надежды на чудесное спасение больше нет
Шансов найти голову немецкого розничного холдинга Tengelmann Карла-Эривань Хауба, который пропал в Альпах на границе Швейцарии и Италии, не осталось.
Поиски пропавшего в Альпах немецкого миллиардера прекращено Фото: АР

Об этом говорится в заявлении, распространенном торговой группой в пятницу, 13 апреля, от имени членов семьи 58-летнего немецкого миллиардера, пишет DW. 

После семи дней работы спасателей "в экстремальных климатических условиях в зоне ледникового покрова" надежды на чудесное спасение больше нет.

Напомним, что в Альпах пропал без вести один из самых богатых людей Германии - руководитель группы Tengelmann Карл-Эривань Хауб.

Forbes оценивает состояние семьи Хауба в 6,4 млрд долларов. В марте этого года в США умер отец Карла-Эривань Хауба и глава семьи - Эривань Хауб, который руководил Tengelmann более 30 лет.

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