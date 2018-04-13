После семи дней работы спасателей надежды на чудесное спасение больше нет

Об этом говорится в заявлении, распространенном торговой группой в пятницу, 13 апреля, от имени членов семьи 58-летнего немецкого миллиардера, пишет DW.

После семи дней работы спасателей "в экстремальных климатических условиях в зоне ледникового покрова" надежды на чудесное спасение больше нет.

Напомним, что в Альпах пропал без вести один из самых богатых людей Германии - руководитель группы Tengelmann Карл-Эривань Хауб.