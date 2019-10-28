Zombie Walk: в преддверии Хэллоуина по улицам Киева прошли «зомби»
28.10.2019 15:37
Zombie Walk: в преддверии Хэллоуина по улицам Киева прошли «зомби»
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: Как сделать квартиру комфортной и красивой, не истощив семейный бюджет • В очереди на приватизацию: Гостиница "Украина", комплексы "Пуща-Водица" и "Конча-Заспа" • В Украину вернулся экс-нардеп, который предлагал продать Крым РФ • Отопительный сезон официально начался по всей стране • В банках дорожают долларовые депозиты • Добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из Золотого-4 - Троян • Национальные музыкальные коллективы переведут на проектное финансирование — Бородянскийвсе новости дня
Zombie Walk: в преддверии Хэллоуина по улицам Киева прошли «зомби»
26 октября в Киеве прошел жуткий парад "зомби", приуроченный к Хэллоуину. В рамках мероприятия толпы "живых мертвяков" прошли по улицам Киева, шокируя и веселя прохожих своим внешним видом и поведением.