Венгрия поставила вопрос безопасности Украины в зависимость от образовательного вопрос. Об этом в эфире “5 канала” заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, информирует

“В чем самая большая проблема и что меня больше только беспокоит: Венгрия действительно поставила вопрос безопасности Украины в зависимость от этого образовательного вопроса. Это с одной стороны, потому что она действительно блокирует заседания Украина-НАТО. С другой стороны, есть еще одна манипуляция: и посол, и заявления от министра иностранных дел Сиярто о том, что пусть Украина договорится с венгерским меньшинством. При этом они блокируют консультации с венгерским меньшинством, пока не будет решения Конституционного Суда”, — сообщила министр.

Как сообщал на Закарпатье усилили охрану консульства Венгрии.

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