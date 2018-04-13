|В оккупированном Луганске появились листовки от украинской армии
|13.04.2018 23:02
|
https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/1973517839349720
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Луганск контролируется боевиками "ЛНР".Сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что формат антитеррористической операции на Донбассе будет изменен 30 апреля, когда на востоке Украины начнется операция Объединенных сил.
Поделитесь статьей с друзьями