На листовках, которые находят жители оккупированного Луганска, изображен воин Вооруженных сил Украины с подписью: "Мы придем. Скоро". Вчера 23.42 | комментариев: Луганск оккупирован пророссийскими боевиками Фото: Edward Nedeliaev / Facebook "Открытки для оккупантов Луганска. Лежат в городе, почти центр, 13 апреля 2018 года. Прислали с той стороны с пруфами, что это действительно город", – написал журналист.На листовках изображен воин Вооруженных сил Украины с подписью: "Мы придем. Скоро". https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/1973517839349720 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Луганск контролируется боевиками "ЛНР".Сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что формат антитеррористической операции на Донбассе будет изменен 30 апреля, когда на востоке Украины начнется операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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