|Греция не будет принимать участия в военных действиях в Сирии
|13.04.2018 23:04
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Греческий премьер осудил использование химического оружияВооруженные силы Греции не будут принимать участия в возможной военной операции в Сирии.
Об этом премьер Греции Ципрас заявил во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макрона, сообщает газета Kathimerini со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, лидеры обсудили последние события в Сирии. Греческий премьер осудил использование химического оружия и подчеркнул необходимость усилий ЕС для обеспечения мирного урегулирования ситуации.
Ранее Германия заявила, что тоже не присоединяться к любым ударов по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой обвиняют войска сирийского президента Башара Асада. Аналогичное заявление также сделали Италия и Нидерланды.
Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.
В то же время глава итальянского правительства Паоло Джентилоны заявил, что Италия не будет принимать участие в военных действиях в Сирии.
Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, - последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.
Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.
В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.
Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.