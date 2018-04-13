Греческий премьер осудил использование химического оружия

Об этом премьер Греции Ципрас заявил во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макрона, сообщает газета Kathimerini со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, лидеры обсудили последние события в Сирии. Греческий премьер осудил использование химического оружия и подчеркнул необходимость усилий ЕС для обеспечения мирного урегулирования ситуации.

Ранее Германия заявила, что тоже не присоединяться к любым ударов по Сирии в ответ на химическую атаку, в проведении которой обвиняют войска сирийского президента Башара Асада. Аналогичное заявление также сделали Италия и Нидерланды .

Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.

В то же время глава итальянского правительства Паоло Джентилоны заявил, что Италия не будет принимать участие в военных действиях в Сирии .

Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.