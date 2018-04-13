Президент Украины Петр Порошенко заявил, что попросил Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить на Донбасс специальную оценочную миссию ООН для установления стоимости, численности, срока развертывания миротворческой миссии. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает

"Мы готовы, как только РФ примет позицию только мира, немедленно выносить этот вопрос на голосование в Совбез ООН. Многие члены СБ готовы поддержать согласованный проект.

Я лично обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, чтобы на восток Украины было направлено специальную оценочную миссию для того, чтобы ООН оценила стоимость, численность, сроки развертывания, предварительные условия и началась практическая работа по реализации проекта", - подчеркнул он.

По его словам, оценочная задача может приехать по решению генсека ООН без решения Совета Безопасности.

"Я делаю все возможное, чтобы мы развернули эту миссию уже в 2018 году", - добавил Президент.

Напомним, в ближайшее время в Украину может приехать временная оценочная задача с представителями секретариата ООН, которая определит будущие параметры миротворческой миссии.

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