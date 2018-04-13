В Великобритании считают, что за Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, которых отравили в Солсбери, долгое время следили российские спецслужбы.

Соответствующее заявление сделал советник по вопросам национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл,передает со ссылкой на .

Также он заявил, что есть информация, которая подтверждает эти слова.

"Мы имеем информацию, которая указывает на интерес российской разведки к Скрипалю минимум с 2013 года, когда аккаунты электронной почты Юлии Скрипаль стали целью киберспециалистов ГРУ", - сказал Седвилл.

Инцидент с отравления бывшего российского шпиона произошел 5 марта в британском городе Солсбери, для этого использовали токсичный газ "Новачок". Великобритания возложила ответственность за это на Россию, что сразу стало причиной сложных политических отношений, которые не прекратились до сих пор.

Состояние здоровья Скрипаля и его дочери продолжает улучшаться. Эксперт рассказал, что спасло жизнь пострадавшим, ведь последствия могли быть худшими.

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