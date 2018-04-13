Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что задача Организации по запрещению химического оружия начнет работу в сирийской Думе через несколько часов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.40 | комментариев: Джаафари: Мы никому не позволим нападать на наш суверенитет Фото: EPA "Правительство Сирии пригласило миссию по сбору фактов ОЗХО нанести визит в Сирию и посетить место, где, как утверждается, имел место случай. Мы готовы предоставить все необходимые условия для того, чтобы эта группа работала транспарентно. Мы ожидаем, что эта группа начнет работу через несколько часов", – сказал Джаафари.В то же время, по его словам, Сирия осуждает угрозы применения силы в нарушение устава ООН."Эти три страны: США, Великобритания и Франция – если они думают, что могут напасть на нас и подвергать атакам наш суверенитет, у нас не будет другого выбора, кроме как задействовать статью 51 устава ООН, которая дает нам право защищать себя. Это – не угроза, это – обещание. Мы никому не позволим нападать на наш суверенитет", – сказал он.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Канада, Германия и Италия отказались участвовать в операции.В правительстве Германии заявили о наличии серьезных доказательств использования химического оружия в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сирии что оон апреля химического Теги: мир