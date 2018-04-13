По ходатайству ГПУ суд арестовал эти средства 30 января 2015 года

Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 26 марта.

Соответствующим постановлением суд удовлетворил ходатайство защиты матери экс-министра, Варвары Шульц.

"Отменить арест, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 30 января 2015... на денежные средства", - говорится в решении.

Судья отменил арест, так как он был наложен по делу Колобова, которое сейчас уже закрыто.

Таким образом, арест был снят с семи счетов Варвары Шульц, открытых в обанкротившегося "Фидобанке".

В предыдущих решениях говорилось об общей сумме на счетах в 159271 гривен, 7969 145,5 долларов и 34 евро. По нынешнему курсу это более 200 миллионов гривен.

По ходатайству ГПУ суд арестовал эти средства 30 января 2015 года.

Напомним, что 21 февраля Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова из-за истечения сроков давности.

Колобова подозревают в хищении больших и соучастии в хищении денег, совершенными в крупном размере и в составе организованной группы. После Революции достоинства Колобов поехал в Испанию, где в сентябре 2014 года зарегистрировался на проживание в городе Аликанте.

12 января глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Интерпол объявил Юрия Колобова в международный розыск по подозрению в растрате 220 млн грн бюджетных средств . Однако, затем информация про Колобова исчезла с сайта Интерпола.

Поскольку прежний чиновник находится под стражей в Испании, Генпрокуратурой Украины 23 марта 2015 года был направлен требование о выдаче (экстрадиции) Колобова в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

В марте этого года, ГПУ получила от Испании официальный ответ об отказе в экстрадиции в Украину Колобова.