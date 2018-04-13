|Суд снял арест с 200 миллионов матери экс-министра Колобова
|13.04.2018 23:12
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По ходатайству ГПУ суд арестовал эти средства 30 января 2015 годаСуд отменил арест средств матери экс-министра финансов Юрия Колобова, которого ранее подозревали в завладении государственными средствами.
Юрий Колобов. Фото: capital.ua
Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 26 марта.
Соответствующим постановлением суд удовлетворил ходатайство защиты матери экс-министра, Варвары Шульц.
"Отменить арест, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 30 января 2015... на денежные средства", - говорится в решении.
Судья отменил арест, так как он был наложен по делу Колобова, которое сейчас уже закрыто.
Таким образом, арест был снят с семи счетов Варвары Шульц, открытых в обанкротившегося "Фидобанке".
В предыдущих решениях говорилось об общей сумме на счетах в 159271 гривен, 7969 145,5 долларов и 34 евро. По нынешнему курсу это более 200 миллионов гривен.
По ходатайству ГПУ суд арестовал эти средства 30 января 2015 года.
Напомним, что 21 февраля Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова из-за истечения сроков давности.
Колобова подозревают в хищении больших и соучастии в хищении денег, совершенными в крупном размере и в составе организованной группы. После Революции достоинства Колобов поехал в Испанию, где в сентябре 2014 года зарегистрировался на проживание в городе Аликанте.
12 января глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Интерпол объявил Юрия Колобова в международный розыск по подозрению в растрате 220 млн грн бюджетных средств. Однако, затем информация про Колобова исчезла с сайта Интерпола.
Поскольку прежний чиновник находится под стражей в Испании, Генпрокуратурой Украины 23 марта 2015 года был направлен требование о выдаче (экстрадиции) Колобова в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
В марте этого года, ГПУ получила от Испании официальный ответ об отказе в экстрадиции в Украину Колобова.
Впоследствии Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего министра финансов Юрия Колобова.