Мнение жителя Севастополя: “В 1861 году в России никто не отменял крепостное право. Просто продуманные пиарщики провели несколько кампаний ребрендинга: народ — крестьяне — пролетарии — революционные массы — граждане — электорат. А по сути — всегда рабы. Просто рабы”.

1. На ватном севастопольском “Форпосте” (принадлежит шайке Алексея Чалого) описали сценарий ракетного удара США по Севастополю и ответный удар россии по кораблям США. В 2014 году мы о таком и мечтать не могли. Хорошо, что НАТО не пришло, да, вата? Ватники комментируют статью: “Трампа в психушку! Трамп, я тебя найду! Вырву все твои рыжие патлы, потом прикую к батарее и будешь петь Таганку!”, “Да ничего. Переживём!”, “Америка будет бомбить украинский город?”, “Тут и так, как после бомбежки, практически по всему городу, особенно в парках и скверах, где бабло пилят. Так что не страшно”, “Американцы, как вы знаете, трусы. Войны никакой не будет, не нагнетайте истерию”, “Появилось желание пиz…нуть США сразу. Без раздумий. Наверное, хорошо, что не я принимаю решения”, “Только работа на опережение позволит россии избежать постоянного применения «зеркальных мер». Которые, как все мы видим, никакого положительного результата для нас не дают. Карту расположения городских бомбоубежищ в студию!”, “Когда амеры обнаружили наши ракеты на Кубе, то драпали до Канады, на дорогах был коллапс. НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОВТОРИТЬ ДЕМОНСТРАЦИЮ!” , информирует svodka.net.

2. На ватофоруме обсуждают возможные ответные меры россии на санкции: “Иными словами, давить будут не только сыр. Привет ценам в аптеках, и так недешевым”, “Задуматься стоит любителям виски. Самогон надо свой пить. Последней покупкой товара, произведенного в США, были, пожалуй, куриные окорочка в 90-х”, “Знакомый выиграл грин-карту в прошлом году. В этом году надо решать ехать или нет. С этими событиями он готов отказаться. Не хочется ему приезжать в США и через время стать пеплом”.

3. На евпаторийском паблике провели перекличку, чтобы выяснить кто откуда. Ответили в основном либо уже понаехавшие, либо те, кто собирается понаехать. В конце один человек спросил: “Тут вообще евпаторийцы есть?”. Так выглядит гибридная депортация оккупантами проживающих до 2014 года в Крыму жителей. И да, надо хорошо фильтровать, кто что пишет на крымских пабликах, т.к. местных все меньше.

4. Ничто так не разрывает в хлам наших “асвабадителей”, как украинская биометрика. И вообще, — паспорт нормальной европейской страны. У каждого крымчанина. У кого — у сердца, у кого — под матрацем, но ЕСТЬ: “Кто знает, или сам ездил в Каланчак вклеивать фото в укр. паспорт? Помогите, пожалуйста, может, знаете кто, как, куда? Очень срочно!!!”. Ответил ваторылый из Рязани: “Какой укрпаспорт? Вы с ума сошли. Почему до сих пор не сожгли? Одной задницей на два стула? Россия — не укра, мы ПРЕДАТЕЛЬСТВА не прощаем. Только российский паспорт используйте, а то в ФСБ на вас напишу”. Ответ ещё одного ватопитека: “Пора уже на законодательном уровне запретить в Крыму украинские паспорта! Делайте выбор — вы гражданин рф или Украины!”.

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5. Джанкой — всемирно известный курорт. Потому и цены высокие. Кстати, автор поста работает на умершей железной дороге Джанкоя. Потому и нервная такая: “Скажите, кто должен контролировать цены в городе? Откуда их лепят? Кто это позволяет? ДЕТСКИЙ ПАРК!!! ЭТО УЖАС!!! НИГДЕ НЕТ ТАКИХ ЦЕН, КАК В ЭТОМ ГОРОДЕ!!! 150-200 РУБЛЕЙ 15 МИНУТ!!! Это вообще что такое? Объясните мне, если я что-то не понимаю. В городе, где зарплата 7-10 тысяч, один аттракцион 200 руб! ОТКУДА???? Такие цены откуда??? Сколько можно обдирать народ?”.

6. Оккупанты полностью обложили крымчан новым водным налогом. Налог при заборе воды из поверхностных источников составляет — 945 рублей (470 грн) за 1 тысячу кубометров, подземных источников — 1145 рублей (570 грн) за 1 тысячу кубометров. Оккупанты рассчитывают выбивать из жителей Крыма дополнительно 100 млн рублей в год.

7. Оккупанты запретили Зубкову строительство парка медведей: “Раньше мы РАЗВИВАЛИ территории своих парков, ПЛАНИРОВАЛИ строительство новых. Сегодня мы занимаемся ВЫЖИВАНИЕМ и ЗАЩИТОЙ существующей коллекции. Мишек у нас много, но парка медведей нам в россии построить никогда не дадут”, — скулит помощник оккупантов. Кроме того, Зубков прокомментировал очередную якобы вспышку чумы свиней, о которой сообщили оккупанты: “С приходом на полуостров россии стало ясно, что борьба с африканской чумой очень выгодна чиновникам. Они получают финансирование, уничтожают свиней десятками тысяч — и тут же в Крым ввозится свинина от трех производителей, причем по гораздо более высокой цене, чем у местных. Цель — любой ценой ЗАДУШИТЬ МЕСТНОГО товаропроизводителя. Я думаю, что в россии это политика близких к руководству страны людей. У них есть агрохолдинги, они даже не скрывают, что хотят уничтожить поголовье свиней в домашних подворьях”. Напомню, что во время предыдущих якобы вспышек чумы оккупанты уничтожили ферму по выращиванию свиней, которая принадлежала Зубкову.

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8. Нанотехнологии дорожного строительства по российским ГОСТам продолжают шокировать жителей оккупированного Севастополя.

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9. Растут по всему Крыму и все новые заборы, что приводит в ужас даже упоротых ватников. По ссылке посмотрите большой фоторепортаж и прочтите комментарии.

10. Инфраструктуру Крыма всеми силами стараются приблизить к послевоенной разрухе. Чтобы “наследники” чувствовали победу по-настоящему.

11. В Севастополе “наследники победы” продолжают следить.

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12. В некогда мирном детском центре “Артек” дети в военной форме собрались захватывать космос под видом ихтамнетов. Это они так День космонавтики отмечали.

13. Детей в школе встречает песня: “война-война, огонь батарея, огонь, за нами раися, Москва и Арбат, огонь-огонь”. Дебилы!

14. Посмотрев на представителей “Юнармии”, я убедился ещё раз, что “фашисты будущего будут называть себя антифашистами”.

15. Жена Гоблина призвала демонтировать памятники Ленину с глаз долой. У севастопольских пропагандонов шок. Они считают, что Крым надо сохранить как “заповедник СССР”.

16. Говорят, некоторые российские специалисты в области интернета считают, что для окончательной блокировки Телеграмма на него должна быть и, скорее только, будет наложена анафема РПЦ. Также рассматривалась необходимость штурма картонной модели мессенджера, но это признано излишним.

17. Не знаю, как это работает, НО, общаясь по телефону, держите язык за зубами. Разговоры реально пишут и при необходимости полицаи получают на руки запись. Мой знакомый проверил это на себе.

P.S. Закончу выпуск мнением жителя Севастополя: “В 1861 году в россии никто не отменял крепостное право. Просто продуманные пиарщики провели несколько кампаний ребрендинга: народ — крестьяне — пролетарии — революционные массы — граждане — электорат. А по сути — всегда рабы. Просто рабы”.

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