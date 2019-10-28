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Разумков заявил, что Слуга народа в начале ноября проведет большой съезд
28.10.2019 15:52
Разумков заявил, что в начале ноября состоится съезд партии "Слуга народа"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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