Ученикам 43-й специализированной школы в будут платить деньги за сортировку мусора. Это предусмотрено в рамках проекта "KYIV SCHOOL RECYCLING", который стартовал сегодня, 13 апреля.

Кроме этого детей собираются приучать к обращению с отходами, проведут ряд образовательных лекций, тренингов и экскурсий на завод вторресурсов, передает со ссылкой на .

В школе уже установили баки для раздельной сортировки. За месяц на хламе школьники смогут заработать от 600 до 7 тыс. грн.

"Это на самом деле - не большие деньги, но они могут быть маленькой мотивацией. За эти деньги классы могут что-то приобрести или поехать на какую-то экскурсию. Есть обратная связь. Ибо если мы просто эту цепочку разрываем, все отправляем на свалку, мы этого не ощущаем", - сказал заместитель директора КП "Кииввторесурсы" Сергей Волков.

Жители пятиэтажного хрущевки на ул. Красноткацкой, 27/2, в Дарницком районе города зарабатывают на сортировке мусора. Хлам хранят в подсобке во дворе. Затем личным автомобилем отвозят его в центр приема отходов.

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