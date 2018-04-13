Только после подтверждения личности подозреваемого в организации титушек на Майдане Армена Саркисяна украинская сторона направит во Францию документы на его экстрадицию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Французские правоохранители задержали гражданина по имени Армен Саргасян Фото: ЕРА Только после идентификации личности подозреваемого, украинская сторона направит во Францию документы на его экстрадицию.В данный момент правоохранители в Украине готовят документы для экстрадиции Саркисяна, добавил собеседник издания.Сегодня в Нацполиции заявили, что французские правоохранители подтвердили задержание организатора титушек, однако у заключенного под арест обнаружили документы на имя Армена Саргасяна. До этого украинские правоохранители заявляли, что задержанного зовут Армен Саркисян.12 апреля о задержании Саркисяна во Франции сообщил парламентарий от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что у Саркисяна есть два паспорта – армянский и украинский. Во Франции ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени Генпрокуратура Украины должна прислать документы о его экстрадиции, заверил Аваков. Сегодня Саркисян в комментарии изданию LB.ua заявил, что находится в России и не был задержан во Франции.Кроме организации титушек во времена Майдана, Саркисяна "подозревают в организации взрывов и других противоправных действий, направленных на организацию опасных мероприятий для украинцев".В приговоре Юрию Крысину, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, упоминалось, что именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать группу титушек для противодействия активистам Евромайдана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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