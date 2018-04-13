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Украинские правоохранители отправят французским коллегам фото Саркисяна для идентификации – СМИ
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13.04.2018 23:26
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Только после подтверждения личности подозреваемого в организации
титушек на Майдане Армена Саркисяна украинская сторона направит во
Францию документы на его экстрадицию. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Французские правоохранители задержали
гражданина по имени Армен Саргасян Фото: ЕРА Только после
идентификации личности подозреваемого, украинская сторона направит
во Францию документы на его экстрадицию.В данный момент
правоохранители в Украине готовят документы для экстрадиции
Саркисяна, добавил собеседник издания.Сегодня в Нацполиции заявили,
что французские правоохранители подтвердили задержание организатора
титушек, однако у заключенного под арест обнаружили документы
на имя Армена Саргасяна. До этого украинские правоохранители
заявляли, что задержанного зовут Армен Саркисян.12 апреля о
задержании Саркисяна во Франции сообщил парламентарий от
"Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел
Украины Антон Геращенко.Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что у
Саркисяна есть два паспорта – армянский и украинский. Во
Франции ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства
выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени
Генпрокуратура Украины должна прислать документы о его экстрадиции,
заверил Аваков. Сегодня Саркисян в комментарии изданию LB.ua
заявил, что находится в России и не был задержан во
Франции.Кроме организации титушек во времена Майдана, Саркисяна
"подозревают в организации взрывов и других противоправных
действий, направленных на организацию опасных мероприятий для
украинцев".В приговоре Юрию Крысину, который является фигурантом
дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, упоминалось, что
именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать
группу титушек для противодействия активистам Евромайдана.
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