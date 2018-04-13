В зону ответственности 6 флота США также входит сирийское побережье

На борту корабля находятся несколько десятков крылатых ракет Томагавк.

Его размещение имеет целью обеспечение интересов США на море и увеличение стабильности в регионе.

Об этом 13 апреля рассказали в ВМС Соединенных Штатов .

Эсминец USS Winston S. Churchill класса Arleigh Burke вошел в зону ответственности 6-го флота США еще 10 апреля.

Отмечается, что шестой флот ВМС США дислоцируется в Средиземном море. В зону его ответственности также входит побережье Сирии.

13 апреля Совет Безопасности ООН по требованию России проводит экстренное заседание относительно "угрозы международному миру" через возможные воздушные удары по Сирии со стороны Соединенных Штатов и союзников.

Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.

В то же время глава итальянского правительства Паоло Джентилоны заявил, что Италия не будет принимать участие в военных действиях в Сирии .

Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.