Кто мог выбрать для попытки отравления на Британских островах яд, чья ахиллесова пята гидроуязвимость? Об этом пишет историк, блогер Андрей Плахонин.

Хм… Получено документальное свидетельство, что Россию какие возглавляют идиоты… По крайней мере, по словам одного из разработчиков, только этим можно объяснить, почему Сергей и Юлия Скрипали смогли выжить после отравления одним из самых сильнодействующих из синтезированных человеком нервно-паралитических ядов, информирует svodka.net.

Все дело в том, что серия «Новичка», которой травили Скрипалей, разрабатывалась и испытывалась в Саратовской области и Узбекистане, известных своим сухим континентальным климатом. В Великобритании же, что знают даже дети, но не российские спецслужбы, климат наоборот, влажный, особенно в марте, когда было произведено покушение. И вот скажите, кто, кроме идиота, мог выбрать для попытки отравления на Британских островах яд, чья ахиллесова пята гидроуязвимость….

Нет, слушайте, ведь лондонское отравление в 1978 году болгарского диссидента Маркова во всех школах КГБ проходят. Такой аксессуар, как зонтик, их не на какие мысли не навел?!

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